Il padre di Neymar: “Al Santos per dimostrare solidarietà. Potevamo scegliere qualsiasi altro club”

29/05/2025 | 23:15:40

Neymar Santos Senior, padre di Neymar Junior, ha così parlato delle condizioni e della scelta di tornare al Santos di O’Ney. Queste le sue parole riprese da Footboom: “Siamo venuti a dimostrare solidarietà al Santos, che aveva bisogno di supporto e di un impatto per attrarre tifosi e sponsor. È quello che è successo. Neymar doveva rimettersi in gioco qui col Santos. Potevamo scegliere qualsiasi altro club, o anche chiedere un contratto di 3/5 anni qui Il rischio era tutto nostro e di Neymar. Se Neymar non si fosse ripreso fisicamente cosa avremmo fatto per la seconda metà dell’anno? È difficile spiegare a chi non vuole capire. Il Santos sta attraversando una ristrutturazione. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare il club a rendere in campo, bisogna solo avere pazienza. Il calcio non si fa in un giorno”.

Sugli infortuni: “Per gli infortuni sapevamo che dopo un periodo così lungo di inattività era necessario fargli giocare qualche partita, dovevamo testare certe situazioni per vedere come il suo corpo avrebbe risposto. Neymar non ha mai avuto infortuni muscolari in passato, le sue problematiche precedenti sono sempre stati causati da traumi, collisioni o urti. Ora gli infortuni muscolari stanno tornando proprio a causa di questa lunga inattività, ed era preventivabile”.

Foto: Instagram Neymar