Il padre di Messi è atterrato a Barcellona, oggi l’incontro con la società

Inizia oggi la vera trattativa per l’addio di Lionel Messi dal Barcellona. Jorge Messi, padre dell’argentino è atterrato in mattinata all’aeroporto di Barcellona-El Prat dove nel pomeriggio incontrerà la dirigenza catalana per definire il futuro del figlio. Messi Sr. è stato pi intercettato dai giornalisti ma ha evitato di rispondere alle domande dei giornalisti. Oggi dunque una prima svolta, il Barça vuole i soldi della clausola rescissoria che ammonta a 700 milioni di euro, mentre Messi vuole liberarsi a zero.

