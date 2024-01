Il padre di Huijsen: “Se chiama Mou è facile scegliere. Tornerà sicuramente alla Juve per giocarsi un posto”

Esordio più che positivo per Dean Huijsen con la maglia della Roma, nel pareggio di ieri contro l’Atalanta. Il papà Donny ne ha così parlato ai microfoni di TuttoJuve: “Sensazioni? Molto positive, da parte di tutti noi. Vederlo esordire ci ha resi molto felici, non è mai facile arrivare un giorno prima e poi giocare subito all’Olimpico. Ha avuto un buonissimo impatto. L’obiettivo di questo prestito è quello di garantirgli un maggiore minutaggio, perché alla Juventus non l’ha ottenuto. Dean tornerà a Torino sicuramente con un bagaglio di esperienza più importante, in modo così da potersi giocare un posto in bianconero il prossimo anno”.

Poi ha proseguito parlando della scelta tra Roma e Frosinone: “Ringraziamo l’interesse da parte del Frosinone, ma quando ha chiamato mister Mourinho non è stato molto difficile scegliere”.

Sul rinnovo con la Juventus “Sì, Dean dovrà firmare per un altro anno. Questo faceva parte dell’accordo con la Juventus”.

Foto: Instagram Roma