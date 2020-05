Il padre di Higuain: “Rispetterà il contratto con la Juve, non è arrivato il momento di tornare al River Plate”

Intervistato da TNT, il padre di Gonzalo Higuain, Jorge, ha parlato del futuro di suo figlio, accostato al River Plate: “Non è il momento per Gonzalo di tornare al River Plate, ha ancora un anno di contratto con la Juventus e lo vuole rispettare. Non mi piace nemmeno parlarne adesso perché si tratta per il momento di una fantasia. Il calciomercato europeo è troppo diverso da quello argentino ed un calciatore come mio figlio non può tornare per il momento al River”.

Foto: profilo Twitter ufficiale Juventus FC