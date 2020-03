Il padre di Haaland: “Perché abbiamo rifiutato il Manchester United? Basta vedere i loro risultati degli ultimi anni”

Alfe-Inge Haaland, padre e agente dell’attaccante del Borussia Dortmund, Erling Haaland,ha parlato a TV2, raccontando di aver rifiutato una proposta del Manchester United a gennaio: “Non sai mai cosa farai in altri club. Potrebbe anche essere andato bene. Non saremo mai in grado di rispondere a questa domanda, ma siamo felici di aver scelto il Borussia. Devi andare in una squadra in cui tutto il club ti ama, non solo l’allenatore. Penso che questa sia la cosa più importante. Poi, vedendo i risultati che hanno ottenuto negli ultimi 5-10 anni…”

Foto: profilo Twitter ufficiale Borussia Dortmund