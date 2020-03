Il padre di Haaland: “Dormund scelta ideale per la crescita del giocatore. Futuro in Liga? Quel che sarà, sarà”

Un giocatore devastante in area di rigore, non a caso ci sono i riflettori puntati delle big europee su Erling Haaland. Ad AS ha parlato suo padre ed agente: “Prima di tutto sono molto contento sia per lui che per il Borussia Dortmund: sono orgoglioso. L’ambiente è la soluzione perfetta per continuare il suo percorso di crescita”. Dal Dormund al futuro, il padre della stella norvegese apre la porta anche alla Liga: “La Liga è un ottimo campionato, – ha spiegato –con grandi squadre. Non si può sapere se un giorno giocherà in Spagna. Quel che sarà, sarà”.

Foto: Twitter B. Dormund