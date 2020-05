Il padre di Gerson: “Grazie a Dio abbiamo lasciato la Roma. Siamo stati anche in trattativa con il Barcellona”

Marcao, padre del brasiliano Gerson, meteora di Roma e Fiorentina – oggi in forza al Flamengo – ha racconto a ESPN come il figlio sia stato molto vicino al Barcellona: “Avevamo sistemato tutto, firmato, ma il Barcellona voleva pagare solo 8 milioni di euro al Fluminense, che aveva davvero bisogno di soldi. Quindi, abbiamo scelto di chiudere con la Roma, che ha offerto 16 milioni di euro. Lì, però, qualcosa non ha funzionato. Gerson ha anche segnato. Ricordo che fece due gol contro la Fiorentina e non giocò comunque la volta successiva. C’è stato un periodo in cui è stato messo sulla fascia, senza essersi mai allenato per fermare Higuain. Ma comunque grazie a Dio siamo riusciti ad andare via. Abbiamo avuto una trattativa l’anno scorso con il Nizza, ma Gerson era appena arrivato al Flamengo. L’idea è quella di costruire una storia nel club. Siamo sempre stati dei tifosi di questa squadra. Non solo la Francia, però, perché anche l’Arsenal fu interessato al ragazzo. Acqua passata ormai, adesso sta bene in Brasile.”

