Il padre di Ferguson: “Si trova bene al Bologna, ma è pronto per qualsiasi sfida”

Il centrocampista Lewis Ferguson ha avuto un buon impatto con la Serie A. Il ventitreenne scozzese, ex Aberdeen, è diventato in poco tempo un calciatore chiave per il Bologna di Thiago Motta. Sono già quattro le reti in campionato, messe a segno in 21 partite giocate. Il padre del calciatore, Derek Ferguson ne ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Alcune dichiarazioni: “Lewis si sta godendo tutta l’esperienza nel campionato italiano. E’ contento, a Bologna si trova molto bene e credo che questa sia la cosa più importante per lui. Futuro? Secondo me è pronto per qualsiasi sfida gli venga presentata. Ha una forte mentalità e una grande attitudine. L’Europa col Bologna? Sarà estremamente difficile qualificarsi, andare in Europa con così tante squadre che competono per pochi posti”.

Foto: Instagram ufficiale Bologna