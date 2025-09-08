Il padre di Calhanoglu: “Mio figlio è felice all’Inter. Dio solo lo sa quando giocherà in Turchia”

08/09/2025 | 12:15:39

La telenovela Calhanoglu ha incollato per settimane i tifosi dell’Inter agli schermi. La realtà è che Hakan Calhanoglu è un calciatore dell’Inter. Huseyin Calhanoglu, intercettato dall’emittente Hurriyet è stato chiaro. Alla domanda su quando il figlio sarebbe approdato nella massima serie del calcio in Turchia ha risposto: “Dio solo lo sa. Al momento Hakan è felice con il suo club, continua a lavorare all’Inter. Ha già un contratto per altri due anni. Non c’è alcuna questione di trasferimento”.

Foto: Instagram Inter