Il padre di Sergio Agüero, Leonel del Castillo, ha confermato che il figlio sarà sottoposto a un intervento chirurgico questa settimana a Barcellona dopo l’infortunio al ginocchio rimediato nel match vinto contro il Burnley.

Secondo il Kun, riferisce il padre, il problema principale è nel menisco.

“Dopo l’intervento -afferma a Radio La Red- saremo a Barcellona per cinque o sei giorni e torneremo a Manchester per riprenderci. Ha detto che vuole operarsi adesso per rientrare nella fase finale della Champions League”.

Foto: Twitter ufficiale Champions League