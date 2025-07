Il Padova giocherà allo Stadio Euganeo la prossima stagione in B. Istanza accettata

30/07/2025 | 23:57:52

Il Calcio Padova informa che la Commissione criteri Infrastrutturali e Sportivi-organizzativi, nella riunione tenuta in data odierna, esaminata l’istanza per l’utilizzo dello Stadio Euganeo di Padova in luogo dello Stadio Leonardo Garilli di Piacenza, ha deliberato di accogliere l’istanza presentata dalla società Calcio Padova SpA per il rientro allo Stadio Euganeo per la Stagione Sportiva 2025/2026. Il Calcio Padova ringrazia il Comune di Padova per il supporto e la collaborazione dimostrata, oltre alla società Piacenza Calcio 1919 ssdrl, il Comune e le autorità di pubblica sicurezza di Piacenza per la disponibilità alla concessione dello stadio Leonardo Garilli.

Foto: logo Padova