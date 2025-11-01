Il nuovo Zaniolo funziona: 3 gol e un riscatto spianato

01/11/2025 | 19:13:46

Il nuovo Nicolò Zaniolo funziona: 3 gol nelle ultime 4 partite, questa volta uno squillo pesante contro l’Atalanta dopo il colpo di testa che aveva consentito di pareggiare a Cremona e la rete risultata poi inutile in casa della Juventus mercoledì scorso. Gol a parte, una prestazione convincente anche dal punto di vista fisico, con una punta di egoismo nel primo tempo quando ha ignorato un compagno a tu per tu con Carnesecchi, ma comunque all’interno di un rendimento positivo. Il trasferimento in Friuli era stato perfezionato proprio nelle ultime ore di mercato lo scorso 1 settembre, l’accordo con il Galatasaray – dopo i 3 milioni per il prestito – prevede un diritto di riscatto a circa 10 milioni oppure a 5-6 milioni con percentuale da eventuale futura vendita. Un riscatto spianato, a maggior ragione se il rendimento dovesse essere nel segno della continuità e di un rilancio personale che Zaniolo vuole centrare in Friuli. I riscontri delle ultime settimane sono molto buoni.

foto X Lega Serie A