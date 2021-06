Il nuovo record di CR7: superati i 300 milioni di followers su Instagram

Nuovo record, stavolta non riguardante il rettangolo di gioco, per Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus, infatti, ha l’incredibile numero di 300 milioni di followers su Instagram.

Si tratta del primato mondiale assoluto in questa particolarissima classifica, che fa del portoghese un vero e proprio brand in tal senso, anche come influencer. Infatti, sono oltre 305 milioni le persone che seguono CR7 sul social.

L’attaccante ha pubblicato un post dove ha ringraziato tutti per l’affetto, scrivendo: “300 milioni! Che numero fantastico! Grazie per il vostro sostegno, sempre”.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020