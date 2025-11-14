Il nuovo Mancini, la rinascita con Gasperini

14/11/2025 | 17:09:56

Il nuovo Gianluca Mancini è uno dei simboli della Roma capolista. E appartiene al famoso discorso “rinascita con Gasperini”: non perché fosse sul mercato, nessuna trama davvero concreta, ma perché si avvertiva la necessità di un salto di qualità dopo un periodo non proprio brillantissimo. La caratteristica di Gasp è sempre stata quella di saper lavorare per ridare visibilità a chi aveva bisogno di ripristinare le certezze del passato. Mancini ha segnato anche ieri con la maglia della Nazionale, è stato spesso protagonista anche nelle evoluzioni offensive giallorosse, ora è diventato sempre più una certezza. Sono tracce anche per la prossima sessione di mercato, la Roma cercherà di migliorarsi negli ultimi 30 metri, sapendo che nei primi 30 è ottima e abbondante: Svilar portiere di assoluto spessore, Mancini al centro del villaggio.

