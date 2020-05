Il nuovo look del Santiago Bernabeu: il campo sarà rimovibile

Emergono ulteriori dettagli sul nuovo Santiago Bernabeu, presentato come un progetto moderno, funzionale, pratico e al passo con i tempi. Tra le grandi novità, secondo quanto riporta il quotidiano MARCA, ci sarà il campo rimovibile, per assecondare i diversi eventi che nello stadio verranno organizzati: non solo partite, quindi, ma anche concerti o altri eventi. In questo modo, il prato, che sarà coperto da sette o otto tavole scorrevoli, potrà essere rimosso in pochi minuti. In questo modo, l’erba potrà anche essere mantenuta alla temperatura più adatta per non rovinarsi.

Foto: sito ufficiale Real Madrid CF