Il nuovo Koopmeiners e circa 60 milioni di motivi da lasciarsi alle spalle

30/11/2025 | 17:43:27

Teun Koopmeiners ha trovato la serenità e soprattutto ritrovato un bel po’ di sicurezza nel nuovo ruolo. Un bel modo per dire che è il caso di lasciarsi alle spalle circa 60 milioni di motivi (bonus compresi), ovvero i soldi spesi un paio di estati fa dalla Juventus. Partiamo dai piedi buoni, il motivo dominante per cambiargli ruolo e per utilizzarlo da centrale mancino nella difesa a tre, la scorciatoia ideale per far partire l’azione in modo pulito. L’idea di Spalletti ha funzionato, Koopmeiners gioca con un nuovo spirito, non sente più le pressioni, se avesse capitalizzato la grande occasione avuta ieri contro il Cagliari sul 2-1 per i bianconeri sarebbe stato il sabato perfetto. Adesso bisogna capire quali saranno le scelte di Spalletti quando Bremer rientrerà (presto) a pieno regime, può darsi che ci sia una rivisitazione e che Koopmeiners torni alle origini. Ma questa fase è stata fondamentale perché gli ha ridato certezze che aveva smarrito.

Foto: sito Juventus