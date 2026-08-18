Il numero 3 della FIFA Lamour è stato licenziato: era andato contro Infantino per la privatizzazione del Mondiale

18/08/2026 | 10:02:44

Secondo quanto riporta The Athletic, il COO (Chief Operating Officer) della FIFA, Kevin Lamour, è stato licenziato al seguito di una sua dichiarazione contro Infantino di fine luglio. Mentre l’italo svizzero pensava di vendere delle quote commerciali a investitori esteri, Lamour lo criticava aspramente e in pubblico con queste parole: “Questo è il progetto di una sola persona. Non solo questo progetto non deve avere successo… Ma è arrivato il momento che i leader politici del calcio si pongano le domande giuste e prendano le decisioni giuste. E se questo significa perdere il lavoro, così sia”.

Foto: Sito FIFA