Il Nottingham Forest allo scoperto per Mbangula e Weah. La situazione

23/06/2025 | 23:48:58

Il futuro di Timothy Weah e Samuel Mbangula potrebbe essere lontano dalla Juventus. Infatti, sui due calciatori bianconeri è uscito allo scoperto il Nottingham Forest. Doppia operazione da circa 25 milioni di euro, i due calciatori sono finiti ai margini della rosa di Igor Tudor (Mbangula mai impiegato nel Mondiale per Club, uno spezzone contro l’Al Ain per Weah), ma il club bianconero chiederà qualche milione in più. I due calciatori hanno aperto al trasferimento in Premier League, adesso vanno trovati gli accordi con gli entourage. Situazione da monitorare.

Foto: Instagram Weah