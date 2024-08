Il Nizza non convoca Todibo: la Juve è sempre più vicina

Il Nizza parte per l’amichevole contro il Lecce in programma domani senza Jean-Clair Todibo: il difensore francese classe 1999 – come anticipato – vuole raggiungere la Juventus, che da settimane lo ha messo in cima alla sua lista degli obiettivi per la difesa. Ricordiamo che la Juve ha già l’accordo con il calciatore per quanto riguarda l’ingaggio per circa 2,5 milioni a stagione, bonus compresi. Adesso serve trovare la quadra definitiva con il club francese.

Foto: Instagram Todibo