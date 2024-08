Il Newcastle punta Ferran Torres, presto un’offerta al Barcellona

Come riporta il quotidiano Sport, il Newcastle starebbe preparando una proposta allettante per convincere Ferran Torres a lasciare il Barcellona. La squadra inglese vuole chiudere il mercato con l’inserimento di un’ala e Eddie Howe , allenatore del Newcastle, ha Ferran Torres come priorità . Il club inglese, infatti, nei prossimi giorni farà un’offerta al Barça per l’esterno spagnolo e, secondo quanto riportato da Football Insider, cercherà di trovare un accordo.

Foto: Instagram Barcellona