Il Newcastle ha scelto Eddie Howe per la panchina

Dopo i tentativi fatti per Emery, Fonseca e Conte (ritenuto sempre impossibile), il Newcastle sembra aver trovato finalmente il suo nuovo allenatore: si tratta di Eddie Howe, ex tecnico di Bournemouth e Burnley. Una trattativa anticipata da Gianluigi Longari il primo novembre e che ora è ad un passo dal delinearsi.

… while Antonio #Conte is one step away from the Spurs , Newcastle open new contacts with Eddie #Howe #NUFC @tvdellosport

— Gianluigi Longari (@Glongari) November 1, 2021