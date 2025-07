Il Newcastle fa sul serio per Elanga: proposti 45 milioni al Nottingham

04/07/2025 | 09:37:06

The Athletic aggiorna sulle mosse di mercato del Newcastle e rivela come il club stia facendo sul serio per strappare Anthony Elanga al Nottingham Forest. Il club di Marinakis aveva già rispedito al mittente un’offerta da 45 milioni di sterline, ma adesso i Magpies sono pronti ad alzare il tiro e a spingersi intorno alle 50 (circa 58 milioni di euro).

Foto: Twitter Nottingham