Il Newcastle chiama i tifosi allo stadio: abbonamenti gratis per mezza stagione

Un club storico della Premier League che potrebbe fare da apripista ad una nuova iniziativa per tornare a vedere gli stadi pieni. Il Newcastle United ha infatti deciso di dare vita ad una promozione originale per riempire il St. James’ Park. Lo stadio ha una capienza di oltre 52mila posti, ma ultimamente si registrano non più di 42mila presenza nelle partite casalinghe dei bianconeri. Numeri, di primo acchito, non preoccupanti. Ma in terra inglese lo sono, se si considera che dal 2010 il Newcastle non registrava cifre così basse di pubblico. E così, come si legge sul sito, “Il Newcastle United offre ai suoi attuali abbonati un abbonamento GRATUITO di mezza stagione aggiuntivo mentre il club cerca di ottenere un St. James ‘Park pieno di gente a seguito della squadra”. Insomma: ogni abbonato potrà portare un amico gratuitamente allo stadio. La passione e l’amore per il calcio tornano davanti ai guadagni. Una storia romantica che, dalle parti di Newcastle, sperano possa riportare il club ad ottenere anche vittorie importanti in campionato.

Foto: sito Newcastle