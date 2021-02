Il neo acquisto Haller fuori dalla lista EUFA dell’Ajax per errore

Sarebbe dovuto essere il clamoroso colpo di mercato dell’Ajax nel mercato invernale. Ventidue milioni spesi per un giocatore che invece non potrà scendere in campo in Europa League in quanto non incluso nella lista UEFA. Clamoroso quanto successo ai lancieri, dove stanno cercando di capire come sia stato possibile che Sebastien Haller, sia rimasto fuori dalla lista. Della situazione, ne ha parlato un portavoce del club a ESPN: “È vero che Haller non è nella lista dei giocatori per l’Europa League. Stiamo lavorando con la KNVB (la federazione olandese, ndr) e la UEFA per scoprire cosa sia andato storto”.

Foto: Twitter Bundesliga