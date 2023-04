Il Napoli vince lo Scudetto oggi se… Le combinazioni

Lo scudetto a un passo. Il Napoli vede il traguardo, dopo una stagione fantastica e un campionato dominato sono 5 i punti di distanza che separano gli uomini di Spalletti dalla festa Scudetto. Questi i primi tre posti della classifica quando mancano 7 giornate alle fine del campionato: Napoli 78, Lazio 61, Juventus 59. Infatti la Lazio, prima inseguitrice, anche vincendole tutte potrebbe salire al massimo a quota 82 punti. Ma la festa potrebbe essere anticipata già a oggi: per l’aritmetica serve infatti che la Lazio non batta l’Inter, dunque vittoria nerazzurra o pareggio, e che quindi il Napoli vinca il derby campano contro la Salernitana. In questo scenario, la festa Scudetto sarebbe oggi.

Se, invece, la Lazio dovesse vincere a San Siro, la squadra di Spalletti potrebbe comunque festeggiare lo scudetto pochi giorni dopo, nell’infrasettimanale del 3-4 maggio. Vincendo infatti sia con la Salernitana che nella successiva giornata contro l’Udinese (in trasferta), il Napoli sarebbe certo del titolo, a prescindere dai risultati della Lazio.

Foto: Instagram Rrahmani