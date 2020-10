Il Napoli vince il derby dei fratelli Insigne. 2-2 tra Parma e Spezia

Un pomeriggio soprannominato “Insigne brothers“. E’ il Napoli a sorridere nella gara contro il Benevento e, guarda caso, con entrambi i fratelli Insigne andati in gol. Ad aprire le marcature per le streghe è Roberto Insigne alla mezz’ora del primo tempo. Nella ripresa ci pensa Lorenzo (il fratello azzurro) a pareggiare i conti con il Napoli che preme sull’acceleratore e al 67′ completa la rimonta grazie a Petagna. Nell’altra gara delle 15 finisce 2-2 la gara tra Parma e Spezia. Succede tutto in 5′ minuti nel primo tempo con Chabot e Agudelo che portano i bianconeri sul doppio vantaggio. Al 34′ è Gagliolo ad accorciare le distanze. Al 91′ il pari dei ducali con il rigore di Kucka che non sbaglia dal dischetto.

Foto: twitter Napoli