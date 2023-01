“Il Napoli umilia e distrugge la Juve”, “Lo schiaffo”, “Goleada storica”. Le reazioni della stampa mondiale

Il Napoli infligge un’autentica lezione di calcio alla Juventus: termina 5-1 al Maradona. E la clamorosa cinquina ha suscitato grande scalpore in tutto il mondo. RMC Sport scrive: “Soli al comando. Il Napoli ha 10 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Che stagione!”. Poi in Francia proseguono: “Lo schiaffo. Il Napoli infligge una sconfitta bruciante alla Juve”, scrive l’Equipe. Mentre Footmercato: “Il Napoli umilia e distrugge la Juve. Primato consolidato”. In Spagna, invece, Sport commenta con: “Il Napoli è di un altro livello. Sono 10 i punti di vantaggio sulla seconda in questo momento”. Una vittoria che è arrivata anche in Argentina, con Olé che scrive: “Goleada storica del Napoli. Nonostante il gran gol di Di Maria, la capolista della Serie A balla con la Juventus e porta il divario a 10 punti”.

Foto: Instagram Napoli