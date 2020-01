Il Napoli torna in ritiro, Gattuso: “Decisione della squadra. Dobbiamo guardarci in faccia”

Il Napoli torna in ritiro. Ad annunciarlo è il tecnico Rino Gattuso, intervenuto così ai microfoni di Sky Sport: “La decisione l’ha presa la squadra. Non possiamo sottovalutare nulla, ora dobbiamo guardarci in faccia e stare insieme. Bisogna andare alla ricerca di soluzioni perché stiamo rischiando e giocando col fuoco. Non basta quel che stiamo facendo”, ha chiuso Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Napoli