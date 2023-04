Il Napoli torna a vincere: passa a Lecce, decisivo un autogol di Gallo

Il Napoli riparte dopo la sconfitta interna contro il Milan. Gli azzurri si impongono a Lecce 2-1, in una gara non brillantissima degli uomini di Spalletti.

Napoli in vantaggio grazie a un gol di Di Lorenzo al 19’: girata di testa su cross di Kim e traiettoria imprendibile per Falcone. Gol convalidato dopo un lungo consulto con il Var. Il Lecce era partito bene, sfiorando il gol con Maleh al 9’, bella girata e deviazione di Meret in angolo. Subito dopo il vantaggio, il Napoli ha trovato sicurezza sfiorando il raddoppio con Lozano al 31’ (parata di Falcone in angolo), pochi minuti prima Raspadori aveva sbagliato la finalizzazione per Kvaratskhelia. Il Lecce ha tenuto bene il campo, ma dopo il vantaggio firmato Di Lorenzo non è più riuscito a rendersi davvero pericoloso.

Nella ripresa, ripartenza rabbiosa del Lecce che trova subito il pareggio. Al 52′, su sviluppo di calcio d’angolo, traversa di Umtiti. Sulla respinta, un paio di rimpalli, pallone che arriva a Di Francesco che insacca in rete. Lecce che interrompe una striscia di 5 gare senza segnare.

Ma il pareggio dura poco. Azione del Napoli al 64′. Cross di Mario Rui, irrompe Gallo che di petto prova ad appoggiarla a Falcone, ma il portiere non controlla e la palla finisce in rete. Il Napoli ritorna in vantaggio.

Spalletti si gioca anche la carta Simeone, ma la gara dell’argentino dura circa 15 minuti, per problemi muscolari. Il Lecce ci prova fiono alla fine. Umtiti prova dalla distanza, ma sfiora il palo. Nel finale ci credono i salentini.

Finisce 2-1 per il Napoli. Gli azzurri sono a 4 vittorie dallo scudetto. Il Lecce incassa la sesta sconfitta di fila.

Foto: twitetr Napoli