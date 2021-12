Il Napoli spreca; da 2-0 a 2-2. Espulso Spalletti. Tris Milan: Ibra e doppio Messias

Il Milan asfalta il Genoa 3-0 e riscatta le due sconfitte consecutive con Fiorentina e Sassuolo. Partita senza problemi per i rossoneri, che la sbloccano al 10′ con il solito Ibra.

Il raddoppio arriva al 45′ con Junior Messias, che trova anche la sua prima doppietta in rossonero nella ripresa, fissando il punteggio sul 3-0. Da valutare le condizioni di Kjaer, uscito dopo 5′ per un problema ad un ginocchio.

Il Milan supera di nuovo l’Inter al secondo posto, portandosi a – 1 dal Napoli.

Il Napoli fatica a Reggio Emilia con il Sassuolo, facendosi rimontare dal 2-0 a 2-2. Dopo il primo tempo chiusosi sullo 0-0, nella ripresa, in pochi minuti, i campani sembrano indirizzare la gara. Prima con un grandissimo gol di Fabian Ruiz al 51′, al quale ha fatto seguito un bel gol di Mertens al 60′.

Sassuolo tramortito ma ancora in vita, grazie ad un gol di Scamacca al 72′. Forcing finale degli emiliani che all’89’ trovano il 2-2 clamoroso con un grande colpo di testa di Ferrari. Finale incredibile, il Sassuolo segna al 95′ con Defrel, ma il gol viene annullato per un fallo di Berardi. Proteste veementi, espulso Spalletti, ma il Napoli butta via una vittoria incredibile.

Il Napoli resta in vetta a +1 sul Milan e +3 sull’Inter. Da valutare i problemi a Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly, usciti per infortunio.

Foto: Twitter Milan