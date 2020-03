Il Napoli sospende l’attività sportiva: la ripresa a data da destinarsi. Il comunicato

Il Napoli rimanda la ripresa degli allenamenti, inizialmente prevista per il 25 marzo. A renderlo noto lo stesso club partenopeo attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito: “La SSC Napoli comunica che l’attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilita in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid 19”.

📌 La SSC Napoli comunica che l’attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilità in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid 19.

👉 https://t.co/jkSXcjiDQu pic.twitter.com/2Hjb1CKUjt — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 23, 2020

Foto: Twitter ufficiale Napoli