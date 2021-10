Il Napoli sfida il Legia con la Roma nei pensieri

Stasera alle 21, allo stadio Maradona, andrà in scena Napoli-Legia Varsavia, gara valida per le terza giornata della fase a gironi di Europa League. Gli azzurri, reduci dal pari in casa del Leicester e dalla sconfitta interna contro lo Spartak Mosca, hanno l’obbligo di vincere per continuare a sperare nella qualificazione. Per farlo, Luciano Spalletti punterà tuttavia su molti profili che finora hanno trovato poco spazio, le cosiddette riserve, di lusso nel caso del Napoli. Lo dimostra la scelta di far riposare gente come Osimhen, Fabian Ruiz o Mario Rui e di preservare Piotr Zielinski (non sarà convocato per affaticamento) per la partita di domenica contro la Roma. Il campionato resta sempre la priorità. La sfida con i giallorossi è un pensiero ingombrante nella mente del tecnico di Certaldo e dei giocatori azzurri. A dirla tutta sarebbe strano il contrario.

Foto: Instagram Rrahmani