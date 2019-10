Il Napoli sciupa troppo: solo 0-0 in casa del Genk

Non arriva la seconda vittoria consecutiva per il Napoli in Champions League. Gli azzurri di Ancelotti impattano 0-0 a Genk e si portano a quota 4 in classifica. Primo punto invece per i belgi, sconfitti dal Salisburgo nel primo turno. Il Napoli recrimina per le due traverse e un palo colpiti, ma il Genk ha tenuto testa ai partenopei e ha messo in difficoltà Meret in un paio di circostanze. La squadra di Ancelotti torna così a casa con un punto in tasca e qualche rammarico per l’imprecisione sotto porta (clamorose le palle gol divorate da Milik e Callejon). Aspettando la gara tra il Salisburgo e il Liverpool, il Napoli mantiene il primo posto nel girone.

Foto: Twitter ufficiale Champions League