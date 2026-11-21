Il Napoli sciupa, rischia e poi sorride con McTominay

21/11/2026 | 22:40:57

Il Napoli batte il Torino per 1-0 e torna alla vittoria. Il primo tempo, dominato dai padroni di casa in termine di occasioni, si è concluso con entrambe le reti inviolate, anche grazie a un Torino capace di mantenere la parità con grande attenzione difensiva.

Nella ripresa, i granata si espongono maggiormente alla ricerca del vantaggio. Il Napoli, che fino a quel momento non era riuscito a superare la difesa avversaria, ne approfitta e al 73′ trova la rete dell’1-0 con McTominay, che batte Perri e porta in vantaggio i partenopei. Il Torino prova a costruire nuove occasioni per ristabilire la parità, ma senza successo, dovendosi poi arrendere al triplice fischio. Continua quindi la striscia senza vittorie dei granata arrivata ora a quattro partite.

Foto: McTominay Instagram