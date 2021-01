Il Napoli sbriga la pratica Parma con Elmas e Politano

Dopo la convincente prova contro lo Spezia in Coppa Italia, il Napoli si ripete col Parma in Campionato, 2-0 il risultato finale deciso dalle reti di Elmas e Politano.

Nel primo tempo apre le marcature il macedone Elmas, che, alla prima gara da titolare in stagione, dopo una bella serpentina tra i difensori crociati batte Sepe al 32′.

Nella ripresa ci provano in tutti i modi i ragazzi di D’Aversa, alla ricerca disperata di punti in ottica salvezza, ma dopo alcune chance fallite il Napoli punisce e all’82’ il subentrato Politano chiude la gara sul definitivo 2-0. Nel finale Lorenzo Insigne colpisce un palo dopo una bella azione personale.

Foto: Twitter Napoli