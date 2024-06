Il Napoli saluta Zielinski: “8 stagioni, 2 trofei indimenticabili. Per sempre nella nostra storia”

Si chiude l’avventura di Piotr Zielinski al Napoli. Adesso, come vi avevamo anticipato, il calciatore polacco giocherà con la maglia dell’Inter nella prossima stagione, trasferendosi a Milano sponda nerazzurra a parametro zero. Tramite i suoi canali social, il club azzurro ha ringraziato il centrocampista polacco per quanto fatto a Napoli: “8 stagioni insieme, 2 trofei indimenticabili, lo scudetto dopo 33 anni. Per sempre nella storia del nostro club. Grazie Piotr!”

Foto: Instagram Napoli