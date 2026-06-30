Il Napoli saluta Juan Jesus: “Il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l’attaccamento alla maglia”

30/06/2026 | 17:08:23

Il Napoli ha salutato tramite un comunicato Juan Jesus il cui contratto è giunto al termine.

Questo il comunicato del club:

“La SSC Napoli ringrazia e saluta Juan Jesus, giunto al termine del contratto con il club.

In maglia azzurra dall’agosto 2021, Juan ha disputato 130 partite con il Napoli, mettendo a referto 5 gol. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre.

A Juan Jesus va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l’attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura partenopea.

Il club gli rivolge i migliori auguri per il futuro e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva”.

Foto: Instagram Juan Jesus