Il Napoli sa solo vincere: 2-1 a Bergamo, fuga e “più 8” sull’Atalanta. Osimhen, gol e assist per Elmas

Il Napoli vince ancora, sbanca Bergamo, ottiene il successo numero 11 in campionato in 13 partite (con due pareggi) e va in fuga: più 8 sull’Atalanta, aspettando il Milan che andrà in campo tra poco. Spettacolo nel primo tempo con l’Atalanta partita bene e che è riuscita a trovare il vantaggio grazie a un calcio di rigore segnalato dal Var per braccio di Osimhen. Perfetta la trasformazione di Lookman al 19’, con Meret spiazzato e pallone sotto l’incrocio. Ma la reazione del Napoli è stata immediata: dopo 5 minuti il pareggio di Osimhen con un colpo di testa su cross di Zielinski; al 35’ il sorpasso con una prorompente discesa dello stesso Osimhen con assist per Elmas bravo e freddo a colpire. Nella ripresa l’Atalanta ha avuto il pallone del 2-2 al 10’: discesa di Maehle a sinistra, grande risposta di Meret sul tiro dell’esterno, tap-in di Lookman e traversa piena. L’Atalanta ha avuto un’altra opportunità con Hojlund che poi ha lasciato il posto a Zapata, esattamente come Malinovskyi ha preso il posto di Pasalic. Il Napoli ha dato spazio, tra gli altri, a Simeone facendo rifiatare Osimhen e il Cholito ha sfiorato il 3-1. Nel finale il Napoli si è difeso bene, ha gestito il vantaggio e ha portato a casa un’altra vittoria di questo incredibile avvio di stagione.