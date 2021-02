Il Napoli ritrova Mertens: l’attaccante è rientrato dal Belgio

Potrebbe finalmente concludersi il calvario di Dries Mertens. L’attaccante belga, volato in patria per sottoporsi a cure specialistiche alla caviglia sinistra è tornato a Napoli. Adesso l’attaccante partenopeo intravede la luce, come confermato dallo stesso club azzurro nel report quotidiano degli allenamenti: “Mertens, rientrato dal Belgio, ha svolto il test isocinetico e lavoro personalizzato in campo e palestra. Per Dries si valuterà nei prossimi giorni il rientro in gruppo “.

Foto: Twitter Napoli