Il Napoli risponde a Bergonzi: “Assurdo dare dell’antisportivo a Di Lorenzo”

27/10/2025 | 18:46:12

Il Napoli ha risposto ufficialmente a Bergonzi dopo le accuse a Di Lorenzo: “La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo. Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore, ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l’integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano”.

Foto: Instagram Napoli

