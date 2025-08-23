Il Napoli riparte da dove aveva finito: McTominay sblocca la gara con il Sassuolo. 0-0 tra Genoa e Lecce

23/08/2025 | 19:21:16

Dopo 3 mesi, il copione è lo stesso. Il Napoli finisce vincendo lo scudetto con un gol di McTominay e riparte da un gol dello scozzese. Gran colpo di testa al 17′ su assist di Politano a sbloccare la sfida. Lo stesso McTominay in pieno recupero sfiora il 2-0, la traversa salva il Sassuolo. Un buon Napoli che controlla la sfida, con determinazione e ordine.

A Marassi, 0-0 tra Genoa e Lecce. Il Genoa fa la partita, il Lecce prova a ripartire, ma le chance le hanno i padroni di casa. La prima con Stanciu, che da buona posizione calcia alto, la seconda con Valentin Carboni che a colpo sicuro sembra trovare il gol ma Falcone salva in maniera clamorosa, blindando lo 0-0.

Foto: sito Napoli