Il Napoli rinnova la partnership con Coca-Cola: il logo resterà sui kit d’allenamento fino al 2028

13/07/2025 | 19:43:09

La SSC Napoli e Coca-Cola proseguiranno fianco a fianco per altre tre stagioni. Il comunicato ufficiale del Napoli: a un anno dal primo annuncio ufficiale, Coca-Cola rinnova il suo ruolo di Global Training Kit Partner della SSC Napoli fino al termine della stagione 2027/28. La collaborazione, avviata nel 2022 come Global Partner del Club, porterà anche nelle prossime tre stagioni l’inconfondibile logo Coca-Cola sul kit d’allenamento e sulla collezione warm-up della Prima Squadra e della Primavera, indossati durante le sessioni di allenamento e nel prepartita di tutte le gare ufficiali dei Campioni d’Italia. Il legame tra SSC Napoli e Coca-Cola, presente in Italia dal 1927 e da sempre vicino al mondo dello sport e alle occasioni di celebrazione condivisa, è ormai una realtà consolidata. Una connessione naturale, fondata sulla volontà di unire le persone nei momenti di passione e convivialità, come durante le attività promosse in ogni partita disputata allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli show pre-match, con la “Fan Cam” e i dj set firmati dai nomi più importanti del panorama musicale nazionale, sono ormai un appuntamento fisso atteso da tutti i tifosi azzurri.

Twitter Napoli