Il Napoli rinasce, abbatte l’Inter (3-1) con De Bruyne-McTominay-Anguissa e vola in testa da solo

25/10/2025 | 20:01:35

È terminato in un successo per il Napoli il big match al Maradona contro l’Inter. Entrambe le formazioni si sono mostrate sin da subito propositive e alla ricerca del gol del vantaggio. A indirizzare la partita in favore degli azzurri è stato un rigore assegnato alla squadra di casa, nonostante le proteste dei nerazzurri, per un fallo commesso da Mkhitaryan – costretto poi a lasciare il campo per infortunio – ai danni di Di Lorenzo in area di rigore. Dal dischetto, Kevin De Bruyne ha battuto Sommer con un tiro preciso indirizzato alla sinistra della porta. Subito dopo l’esecuzione, però, De Bruyne ha avvertito un problema al flessore che lo ha costretto a lasciare il campo. Il secondo tempo è proseguito sulla falsa riga del primo, con il Napoli alla ricerca del gol per aumentare il vantaggio e l’Inter impegnata nel tentativo di pareggiare. Sono proprio i padroni di casa, con McTominay, a trovare la seconda rete del match al 54’. La gioia per il gol, però, dura poco: dopo un tocco di mano di Buongiorno in area di rigore, l’arbitro – grazie all’intervento del VAR – assegna un calcio di rigore trasformato da Calhanoglu al 59’. A chiudere definitivamente i conti per gli azzurri è Zambo Anguissa, che al 66’ sigla la rete del 3-1 con un mancino all’incrocio dei pali.

Foto: Instagram Napoli