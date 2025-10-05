Il Napoli ribalta il Genoa (2-1) con Anguissa e Hojlund e aggancia la Roma. Lobotka e Politano ko
05/10/2025 | 19:55:16
Il Napoli vince in rimonta sul Genoa per 2-1 ribaltando nella ripresa una buona squadra di Vieira.
Brutto Napoli nel primo tempo, che ha giocato sotto ritmo, il Genoa attento e bravo a concedere poco.
Al 34′ il gol del Genoa. Scatto bruciante di Norton-Cuffy su Olivera, palla in mezzo e gol di tacco di Ekhator. Il Napoli non riesce a reagire, anzi, piove sul bagnato per Conte, che al 43′ perde anche Lobotka per un problema muscolare. Al suo posto Gilmour. Si va all’intervallo con il Napoli sotto 1-0.
Nella ripresa altra doccia gelata per i campioni d’Italia, che perdono anche Politano, entra De Bruyne, insieme a Spinazzola. Al 58′ il Napoli la pareggia con il colpo di testa di Anguissa. Gran cross di Spinazzola sulla sinistra per De Bruyne, il Genoa intercetta soltanto per un momento, poi arriva il centrocampista azzurro a ristabilire la parità.
Assalto Napoli per la ricerca dei 3 punti. 65′ Occasione Napoli. Anguissa non calcia subito, lo fa Neres ma il pallone viene deviato in calcio d’angolo. Al 70′, palo di Di Lorenzo su calcio d’angolo.
Al 75′ il Napoli passa in vantaggio con il gol di Rasmus Hojlund, sulla respinta di Leali. Esplode il Maradona. Il Genoa non riesce più a reagire. Il Napoli controlla e vince 2-1 in rimonta, agganciando la Roma al comando a 15 punti. Il Genoa resta in coda.
Foto: sito Napoli