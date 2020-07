Il Napoli ribalta con Di Lorenzo-Mertens, ma Kessie riacciuffa su rigore (2-2)

Un pari spettacolare quello andato in scena questa sera tra Napoli e Milan. Dopo gli abbracci a bordo campo tra due ex campioni del mondo rossoneri, Maldini e Gattuso, sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio con Theo Hernandez al 20′ con una conclusione a giro. Il Napoli però non molla e al 34′ si riporta in parità con Di Lorenzo che manda in porta una respinta di Donnarumma non proprio precisa. Nella ripresa però è il Napoli a passare in vantaggio con il solito Mertens che aiutato dalla deviazione di Romagnoli beffa il portiere rossonero e firma il sorpasso. Al 73′ il Milan da calcio di rigore riacciuffa il pari con Kessie che spiazza Ospina. Nel finale i rossoneri restano in dieci per l’espulsione di Saelemaekers che si becca due cartellini gialli nel giro di pochissimi minuti. Con il pari resta perciò invariata la classifica per le due squadre, con il Napoli che resta a +2 dai rossoneri.

LA CLASSIFICA: Juventus 76, Lazio 68, Atalanta 67, *Inter 65, Roma 54, Napoli 52, Milan 50, Sassuolo 46, Hellas Verona 44, Bologna 42, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 36, Sampdoria 35, Udinese 35, *Torino 34, Genoa 30, Lecce 29, Brescia 21, SPAL 19

*Una partita in meno

Foto: profilo twitter Napoli