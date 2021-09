Il Napoli resta in 10 e paga tre volte: impresa Spartak (3-2)

Inizia bene e finisce male la serata del Napoli in Europa League. Gli azzurri, infatti, erano passati in vantaggio dopo undici secondo con Elmas, ma poi la partita si è messa nettamente in salita quando Mario Rui è stato espulso al 29′. Da quel momento i russi hanno preso coraggio ed hanno pareggiato a inizio ripresa con Promes (55′). Quindi sono passati in vantaggio con Ignatov (81′) ed hanno poi allungato ancora con Promes (90′) nonostante fosse stata ristabilita la parità numerica all’82’ con l’espulsione di Cufriez. Arrembaggio azzurro nel finale: Osimhen accorcia al 94′, ma gli uomini di Spalletti non riescono ad evitare la prima sconfitta stagionale in gare ufficiali.

Foto: Twitter Napoli