Il Napoli prepara l’Eintracht: Meret e Kim in gruppo

Il Napoli si allena a Castel Volturno in vista della sfida di Champions League da disputare al Maradona contro l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri di Spalletti, forti dello 0-2 ottenuto in Germania, sono a un passo dalla storica qualificazione ai quarti di finale. Il club partenopeo, infatti, non ha mai superato gli ottavi di finale. Il tecnico Spalletti recupera Meret, Kim e Lozano. Il portiere poco prima di giocare contro l’Atalanta in Serie A fu costretto a dare il forfait, cedendo la titolarità a Gollini. Il difensore sudcoreano, invece, fu sostituito per un fastidio al polpaccio destro nel corso della gara. L’attaccante Lozano aveva rimediato un risentimento muscolare durante un allenamento, problema messo alle spalle. I tre calciatori sono regolarmente in gruppo e disponibili.

Foto: Twitter ufficiale Napoli