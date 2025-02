Il Napoli perde colpi, ma Conte ritrova Raspadori

Non si tratta di certo del miglior momento della stagione per il Napoli. Tre pareggi consecutivi, arrivati contro Roma, Udinese e Lazio, che rischiano di fare perdere momentaneamente la vetta della classifica al club partenopeo e che sono, forse, anche lo specchio di un calciomercato invernale da rivedere. La cessione di Kvaratskhelia, infatti, non è stata sostituita a dovere e l’infortunio di David Neres non ha fatto altro che peggiorare le cose. In un contesto così delicato, però, Conte ha ritrovato una certezza: Raspadori. Senza ombra di dubbio, Giacomo è stato tra i migliori nella partita contro il club biancoceleste, nella quale ha trovato anche la via del gol. Una notizia per il tecnico italiano che, fino al rientro dell’esterno brasiliano, potrà contare su una soluzione di qualità e vogliosa di sfruttare ogni occasione possibile che gli verrà data.

FOTO: Instagram Raspadori