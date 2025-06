Il Napoli passa al raccolto: Noa Lang ai dettagli (svolta di domenica)

27/06/2025 | 23:48:07

Il Napoli vuole centrare gli obiettivi che si è prefissato da diversi mesi a questa parte. Quindi, al netto di nomi che escono ogni giorno, possiamo soltanto dire che Beukema resta il preferito per la difesa (pista in piedi da marzo), Noa Lang e Ndoye sono i nomi di riferimenti per gli esterni offensivi. Tutti nomi che abbiamo svelato come prime scelte in tempi non sospetti. Ribadiamo un concetto: l’accordo con Noa Lang e Ndoye è stato raggiunto, quello con il PSV è ai dettagli (il Napoli – come anticipato – aveva offerto 25 più 2 e si avvicinerà alla richiesta di 25 più 5), con il Bologna si deve lavorare ma il Napoli confida sempre di poter andare fino in fondo. Chiesa resta un’alternativa, perché ci devono sempre essere i piani B. Esattamente come Lucca è la soluzione agognata per l’attacco se non si dovesse trovare un accordo con il Liverpool per Nunez. Ma il Napoli prima di arrendersi vuole attendere ancora, forte del sì dell’attaccante destinato a lasciare il suo attuale club.

