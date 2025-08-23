Il Napoli ﻿non sbaglia la prima: McTominay più De Bruyne, comodo 2-0 sul Sassuolo

23/08/2025 | 20:24:55

Il Napoli Campione d’Italia parte nel migliore dei modi: comodo 2-0 in casa del Sassuolo, un gol per tempo e vittoria comoda. Il solito McTominay sblocca il risultato al 17’ pt con un colpo di testa imprendibile su assist dalla destra di Politano. Nella ripresa il primo gol italiano di Kevin De Bruyne con una punizione da sinistra al 12’ che sorprende Turati, nessuno tocca e il pallone si infila nell’angolino destro. Il Sassuolo raramente pericoloso, un tiro a lato di Berardi nella ripresa e una conclusione di Muharenovic respinta in modo un po’ goffo da Meret. Il Sassuolo chiude in dieci, espulso Koné al 34’ st per doppia ammonizione. Nell’altra sfida delle 18,30 finisce 0-0 tra Genoa e Lecce.

Foto: Instagram De Bruyne